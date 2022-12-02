Katar'da Japonya'nın bayrağını değiştirdiler

53. dakikadaki pozisyonda VAR topun az farkla çizgide kaldığını tespit ederek, golü geçerli saymış bu da Japonlar’ın galibiyetini tescillemişti.

Dünya basını bu konuda ikiye ayrılırken, FIFA yetkililerin VAR’ın hata yapma lüksü olmadığını söylediler.

Konu sosyal medyada da gündem oldu.

İspanyollar ve Almanlar topun çıktığına ilişkin yorum yaparken, Japonlar kararın adaletli olduğunu savundular.

Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı Japonya'nın ulusal bayrağı için yeni bir tasarım viral oldu.