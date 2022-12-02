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Katar'da Japonya'nın bayrağını değiştirdiler

Japonya’nın dün gece İspanya’yı 2-1 yendiği maçta Tanaka’nın attığı 2. golden önce topun çıkıp çıkmadığı hala tartışılıyor.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 13:50
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İspanya galibiyeti sonrası Japon bayrağı değişti

Katar'da Japonya'nın bayrağını değiştirdiler
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53. dakikadaki pozisyonda VAR topun az farkla çizgide kaldığını tespit ederek, golü geçerli saymış bu da Japonlar’ın galibiyetini tescillemişti.
Dünya basını bu konuda ikiye ayrılırken, FIFA yetkililerin VAR’ın hata yapma lüksü olmadığını söylediler.
Konu sosyal medyada da gündem oldu.

İspanyollar ve Almanlar topun çıktığına ilişkin yorum yaparken, Japonlar kararın adaletli olduğunu savundular.
Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı  Japonya'nın ulusal bayrağı için yeni bir tasarım viral oldu.

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Atilla
2.12.2022 13:54
Japonlar haklı.  
 
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