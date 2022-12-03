Araplar Almanlarla dalga geçti

Gazeteler, Almanların organizasyonu karalamaya çalıştığını belirtirken, kupa maçlarını yayınlayan televizyonda yorumcular, "Güle güle Almanya" diyerek kahkaha attılar.



Bir yorumcunun ağzını kapatıp el sallaması Katar sosyal medyasında viral oldu.

Katarlılar geçen hafta da Mesut Özil posterleriyle Almanya'yı protesto etmişti.