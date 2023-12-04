Maraş Tarhanası AB coğrafi işaret tescili aldı

Kahramanmaraş tarhanası, AB’den coğrafi işaret tescili aldı.

KAYNAK: AA
Maraş Tarhanası AB coğrafi işaret tescili aldı

İlin adıyla özdeşleşen ve sembolü haline gelen Maraş Tarhanası, yazın üretilip, çeşitli türleriyle dört mevsim tüketilme özelliğiyle öne çıkıyor. İçerisinde yoğurt, buğday, kekik ve tuz bulunan aşın 2 saat kaynayan sıcak suya dövmenin ilave edilmesiyle çok ince halde üretilen tarhana, çayın yanında ya da günlük hayatta sıkça tüketiliyor.

Kentin AB'den coğrafi işaret tescili alan 2'nci ürünü olan tarhanayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı, gazetecilere, tarhananın şehirle özdeşleşen bir yiyecek olduğunu dile getirdi.

"HARİKA BİR BESİN KAYNAĞI"

Maraş tarhanasının günlük hayatta birçok alanda tüketildiğini belirten Narlı, "Maraş tarhanasının AB'den tescil alması bizleri mutlu etti. Türkiye'nin her yerinde tarhana yapılır ama Kahramanmaraş'ın tarhanasını ayırt eden havası, yoğurdu, kekiği ve kamıştan yapılmış çiğlere serilmesidir. Bizim tarhanamızın kendine özgü şekli vardır. Hem yaş firik şeklinde yenilir hem de kurutularak cips şeklinde tüketilir. Tarhananın AB'den coğrafi işaret alması ürünümüzün dünyada tanınması demektir. Dünya inşallah Kahramanmaraş'ta üretilen tarhanayı yiyecek. Çok sağlıklıdır. Harika bir besin kaynağı." İfadelerini kullandı.

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