Marcao Galatasaray'a geri dönüyor

İspanyol basınında yer alan habere göre, Sevilla’da hayal kırıklığı yaratan Marcao Galatasaray’a geri dönebilir.

KİRALAMA TEKLİFİNDE BULUNACAK

Brezilyalı futbolcu için devreye giren sarı-kırmızılılar yıldız futbolcuyu ocak ayında kiralamak için teklifte bulunacak.

DÖNME İHTİMALİ YÜKSEK

Sevilla’da böyle bir ayrılığa sıcak bakarken oyuncunun Galatasaray’a dönme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

BU SEZON FORMA GİYEMEDİ

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle şu ana kadar hiç forma giyemeyen Marcao geçtiğimiz sezon ise Sevilla formasıyla yalnızca 11 resmi maça çıktı.