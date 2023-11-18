Marcao Beşiktaş logolu özel uçakla İstanbul'a geldi

Galatasaray'dan La Liga ekibi Sevilla'ya transfer olan ve yaşadığı sakatlıklardan dolayı sık sık oynayamayan Marcao, İstanbul'a geldi.

Beşiktaşlı yönetici Tarkan Ser, Marcao ve ailesini İstanbul'da ağırladı.

Siyah-beyazlı taraftarlar tarafından 'Beşiktaş'a mı transfer olacak' soruları sorulan Marcao için Tarkan Ser'den açıklama geldi.

''İHTİYAÇ VARSA, MARCAO'YU ALIP HEDİYE EDERİM''

Hürriyet'ten İsmail Er'e konuşan Tarkan Ser, "Marcao, yakın dostum. Kim seçilirse seçilsin eğer ihtiyaç varsa, Marcao’yu alıp hediye ederim. hizmet etmek için illa yönetimde olmak zorunda değiliz." ifadelerini kullandı.