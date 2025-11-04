Sezon başında Fenerbahçe'ye imza atan Marco Asensio, performansını yükseltmeye devam ediyor. Beşiktaş derbisinde ağları havalandıran Asensio, gözünü Galatasaray'a dikti.

MARCO ASENSIO GALATASARAY İÇİN SÖZ VERDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Marco Asensio yeni hedefini belirledi. 29 yaşındaki oyuncu, 1 Aralık'ta oynanacak olan Galatasaray derbisi için gol sözü verdiği ve seriyi devam ettirmek istediği öne sürüldü.

Çubuklu formayı ilk kez Trabzonspor mücadelesinde giyen Marco Asensio, ilk golünü 21 Eylül'deki Kasımpaşa karşılaşmasında kaydetti . Asensio, 2. golünü ise 19 Ekim'deki Fatih Karagümrük maçında kaydetti. Dünyaca ünlü 10 numara, pazar akşamı oynanan Beşiktaş derbisinde de ağları havalandırarak takımının beraberlik golünü attı.

