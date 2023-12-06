Mardin'de aşırı sağanak ve sise karşı uyarı

Mardin'de etkili olan sağanak ve sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Valilik, aşırı sağanak ve sis nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

KAYNAK: AA
Mardin'de aşırı sağanak ve sise karşı uyarı

Yurdun genelinde soğuk ve yağışı hava etkisini sürdürüyor. Mardin'de de sağanak ve sis, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, sürücülere sis farlarını yakmaları konusunda uyarıda bulundu.

VALİLİK UYARIDA BULUNDU

Mardin Valiliği, aşırı sağanak ve sis nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Açıklamada ani sel, su baskını, ulaşımda aksama ve görüş mesafesinde azalma gibi hayatı olumsuz etkileyebilecek muhtemel olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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