Mardin'de benzin dökülen soba patladı: Anne feci şekilde can verdi, iki çocuğu yaralandı

Mardin'in Savur ilçesinde bir annenin ısınmak için yaktığı soba patladı. Patlama sonucu anne hayatını kaybederken, iki çocuğu yaralandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.