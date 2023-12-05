Mardin'de benzin dökülen soba patladı: Anne feci şekilde can verdi, iki çocuğu yaralandı

Mardin'in Savur ilçesinde bir annenin ısınmak için yaktığı soba patladı. Patlama sonucu anne hayatını kaybederken, iki çocuğu yaralandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

KAYNAK: İHA
Mardin'de benzin dökülen soba patladı: Anne feci şekilde can verdi, iki çocuğu yaralandı

Mardin'in Savur ilçesine bağlı İçören Mahallesi'nde yaşayan A.B.Ö. sobayı benzin dökerek tutuşturmaya çalıştı.

Benzinin parlaması nedeniyle çıkan yangında A.B.Ö. hayatını kaybetti, 2 çocuğu yaralandı.

Komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan çocuklar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Anne A.B.Ö'nün cenazesi aynı hastanenin morguna götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara yol açtı.

Çocukların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

aw091163-01.jpg

aw091163-02.jpg

aw091163-03.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?
İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Son Haberler
Kızılhaç: Gazze'de düzeltilemeyecek bir durumla karşı karşıyayız Dünya
Kızılhaç: Gazze'de düzeltilemeyecek bir durumla karşı karşıyayız
Üsküdar'da seyir halindeki otobüs alev alev yandı Yaşam
Üsküdar'da seyir halindeki otobüs alev alev yandı
Akrabalarını Dilan ve Engin Polat’ın evine yerleştirmiş. Sınır dışı edilecekler Gündem
Akrabalarını Dilan ve Engin Polat’ın evine yerleştirmiş. Sınır dışı edilecekler
Eskişehir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı Yaşam
Eskişehir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Tevfik Göksu’dan İmamoğlu'na canlı yayında tartışma daveti Siyaset
Tevfik Göksu’dan İmamoğlu'na canlı yayında tartışma daveti
Antalya'da 3 katlı bina çöktü Yaşam
Antalya'da 3 katlı bina çöktü