Mardin'de bir otomobil hızla yayaya çarptı. O anlar kamerada

Mardin'in Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi Mehtap Caddesi'nde meydana gelen olayda, seyir halinde hızla ilerleyen bir otomobil, yolun karşısına koşar adımla geçmeye çalışan Z.A. isimli kadına hızla çarptı.

ASFALT ZEMİNE DÜŞTÜ

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Z.A., asfalt zemine düştü. Çevredekilerin İhbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Z.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasından görüntülendi. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.