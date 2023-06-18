Mardin’de elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti

Derik ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde çiftçilikle geçimini sağlayan Davut Yıldırım (52), sulama kuyusunun elektriğini kontrol etmek için tarlasına gitti. Kuyudan geri dönmeyen Yıldırım'ı merak eden yakınları tarlaya bakmaya gittiklerinde onu yerde hareketsiz halde buldu.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Yıldırım, yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Yıldırım’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)