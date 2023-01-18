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'Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de 655 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Fatih Duru Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 11:22
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Mardin'de Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Operasyonu başlatıldı

'Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Operasyonu' başlatıldı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Mardin'de 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 (Mardin-Bagok) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Fatih Duru Operasyonu' başlatıldı. Mardin İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda; jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 655 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka' operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.

 

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