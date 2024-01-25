Mardin’de inşaatta iskeleden düşen işçi öldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki Kızıltepe Şehir Stadyumu’nun çevresindeki bir inşaatta meydana gelen olayda, inşaatta çalışan Abdurrahman Kandemir, çalıştığı iskeleden dengesini kaybederek yere düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Kandemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kandemir’in cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından Fırat Mahalle Mezarlığı’nda defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.