Mardin’de minibüs eve daldı: 1’i ağır 3 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde minibüsün bir eve çarptığı kazada 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Mardin’de minibüs eve daldı: 1’i ağır 3 yaralı

Alınan bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde M.A.A. yönetimindeki 34 NS 7422 plakalı minibüs, şoförün kontrolünden çıkarak bir eve girdi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

aw075163-01.jpg Kazada minibüste bulunan 2 kişi ve evdeki 1 kişi yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edilirken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

aw075163-02.jpgKazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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