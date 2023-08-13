Mardin'de oluşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı

Nusaybin ilçesinde öğlen saatlerinde metrelerce yüksekliğe kadar hortum oluştu. Kısa süreli hortum ilerleyerek gözden kayboldu. Meydana gelen hortumda can kaybı ve maddi hasar olmadığı öğrenildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde arazide meydana gelen hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Nusaybin ilçesinde öğlen saatlerinde metrelerce yüksekliğe kadar hortum oluştu. Kısa süreli hortum ilerleyerek gözden kayboldu. Meydana gelen hortumda can kaybı ve maddi hasar olmadığı öğrenildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.