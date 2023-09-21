Mardin'de TIR'ın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı Abdurrahman Kürt (79), hayatını kaybetti.

KAYNAK: DHA
Mardin'de TIR'ın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen TIR, yolun karşısına geçen Abdurrahman Kürt'e çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alınan Kürt, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Abdurrahman Kürt'ün cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü gözaltına alındı. Sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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