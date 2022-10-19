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Marek Hamsik'ten kötü haber

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarına başladı. Bordo-mavilerde sol ayak bileğine darbe alan Marek Hamsik, antrenmanı yarıda bıraktı.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 20:04
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Marek Hamsik antrenmanı yarıda bıraktı

Marek Hamsik'ten kötü haber
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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanında, kas spazmı yaşayan Djaniny ile Emrehan Gedikli yer almadı.

Isınma ve koşunun ardından dar alanda pas çalışması yapan bordo-mavililer, çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

AVCI: GEÇEN HAFTA ÇOK ACAYİPTİ

Antrenmanı takip eden gazetecilerin yanına gelerek bir süre sohbet eden teknik direktör Avcı, "Cumartesi günü maç ve sonrasında yoğun bir trafiğe yeniden giriyoruz. Öncekinden bir tık daha hafif. Geçen hafta çok acayipti." diye konuştu.

HAMSIK'TEN KÖTÜ HABER

Öte yandan, antrenmanda girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalan tecrübeli futbolcu Marek Hamsik sakatlık yaşadı. Sol ayak bileğine buz uygulanan futbolcu, antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

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