Marek Hamsik'e özel jübile maçı

Trabzonspor 'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, milli takım ile bir jübile maçına çıkmaya hazırlanıyor. Daha önce milli takım kariyerini sonlandıran Slovak yıldız, bu jübile ile takımına veda edecek.

MAYIS AYINDA BIRAKTIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu, Mayıs ayında yaptığı açıklamayla milli takım kariyerini noktaladığını belirtmişti. Yaptığı açıklamada Hamsik, "Uzun ve güzel bir yolculuktu. Slovak milli futbol takımıyla, en büyük başarılarıyla birlikte olabildiğim için çok mutluyum. 2010 Dünya Kupası'nı Güney Afrika'da, 2016 ve 2021'de Avrupa Şampiyonası'nı tamamlayan bir takımın parçası oldum. Milli takıma kaptan olarak 50'den fazla maça çıkmak benim için büyük bir onurdu" ifadelerini kullanmıştı.

Tüm ekibe teşekkürlerini de ileten tecrübeli oyuncu, "Maçlardan önce Slovak marşını söylemek ve tribünlerde bayraklarımızla taraftarları görmek her zaman harikaydı. Burada birlikte çalışmaktan onur duyduğum tüm hocalara, takım arkadaşlarıma ve tüm ekibe teşekkür ederim" demişti.

SLOVAKYA'DA JÜBİLE HAZIRLIĞI

Slovakya Futbol Federasyonu'nun uzun yıllar milli takımın kaptanlığını yapan Marek Hamsik'e bir jübile maçıyla veda etmek istediği öğrenildi. Planlanan karşılaşmasının önümüzdeki ay oynanacağı belirtildi.

NAPOLI'NİN ESKİ MENAJERİ AÇIKLADI

Jübile maçıyla ilgili gelişmeleri Napoli'nin eski takım menajeri Paolo De Matteis açıkladı. Radio CRC'ye konuşan Matteis, "Slovakya'da herkes onu çok seviyor. Dev posteri, Slovakya Futbol Federasyonu'nun binasına asıldı. 20 Kasım'da Şili ile dostluk maçı yapılacak ve milli takıma veda edecek" dedi.