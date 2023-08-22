Mareşal Fevzi Çakmak’ın yaptırdığı tüneller ve siperleri otlar sardı. İstanbul’a su sağlayan baraj kurudu

İstanbul’a su sağlayan barajlardan Büyükçekmece Barajı’nda su seviyesi yüzde 12’ye kadar düştü. Barajın neredeyse kuruması sonrası Mareşal Fevzi Çakmak tarafından yaptırılan tarihi siperler ve tünelleri otların sardığı görüldü.

KAYNAK: DHA
Mareşal Fevzi Çakmak’ın yaptırdığı tüneller ve siperleri otlar sardı. İstanbul’a su sağlayan baraj kurudu

İstanbul'un Çatalca ilçesi sınırlarında bulunan ve 2. Dünya savaşının çıkacağının anlaşılmasının ardından olası bir Alman saldırısından korunmak için Mareşal Fevzi Çakmak tarafından yaptırılan beton siper ve tünellerden oluşan Çakmak Hattı'nın bir bölümü Büyükçekmece Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle gün yüzüne çıkmıştı. 7 ay önce Büyükçekmece'deki su seviyesi yüzde 33.47 olarak ölçülürken, bugün yüzde 12 olarak ölçüldü. Eskiden az da olsa suyun bulunduğu baraj gölünün adeta çöle döndüğü görüldü. Tarihi hattın ortaya çıkan kısımlarından bazısı da yeşil otlarla kaplandı ve neredeyse görülmez hale geldi.

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İSKİ ortalama baraj doluluk oranının yüzde 31,87 olduğu İstanbul'da, diğer barajların su seviyeleri ise şöyle:

Ömerli Barajı yüzde 66, Darlık Barajı yüzde 47, Elmalı Barajı yüzde 23, Terkos Barajı yüzde 18, Alibey Barajı yüzde 15, Büyükçekmece yüzde 12, Sazlıdere Barajı yüzde 16.

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TARİHİ HATTIN UZANTISI DA BAKIMSIZLIKLA MÜCADELE EDİYOR

Çatalca Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Rasim Yücel, Karadeniz kıyısına uzanan ve bir kısmı Büyükçekmece'de gün yüzüne çıkan tarihi hatla ilgili, "Çakmak Hattı önemli hatlardan biri. Türkiye'nin savunması için yapılmış ve İkinci Dünya Savaşı öncesi Maraşal Fevzi Çakmak tarafından Fransa'nın Majino Hattı'ndan esinlenerek yapılan bir hat. Büyükçekmece ilçesinden başlıyor ve Karadeniz'e kadar yaklaşık 50 kilometrelik uzunlukta bir hat. Bu hat şu anda atıl durumda. Birçok yerde ahır olarak, samanlık olarak, hayvanların barınağı olarak kullanılıyor. Maalesef sahip çıkılmıyor, tarihi bir eser" ifadelerini kullandı.

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TERKOS GÖLÜ'NDE ROMA HATTI DA GÜN YÜZÜNE ÇIKMIŞTI

Suların çekilmesiyle Terkos Gölü'nde Roma Hattı'nın da gün yüzüne çıktığını hatırlatan Yücel, "Bu tarihi eserin ortaya çıkması yağışların azalmasıyla, özellikle Büyükçekmece Barajı'nda suların azalmasıyla ortaya çıkan bu hattın uzantısı bunlar. Yazlıkköy'de İstanbul'u besleyen önemli kaynak olan Terkos Gölü'nde sular çekilince orada da eski Roma Hattı'nın yolu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla suların çekilmesi kötü bir şey ama eserlerin ortaya çıkması da iyi bir şey diye düşünüyorum. Buraların sahipsiz bırakıldığını görüyoruz. Keşke tamamına sahip çıkılsa, temizlense ve en azından bazıları restore edilse turizme önemli katkılar sunacağına eminim" dedi.

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