Marinadaki tekneler alev alev yandı

ABD'nin Arizona eyaletindeki bir marinada bulunan tekneler alev aldı. Yangın 1 buçuk saatte söndürülürken, yaralanan olmadı.

Marinadaki tekneler alev alev yandı

(İHA) Arizona'da Powell Gölü'ndeki Wahweap Marina'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Marinadaki teknelerden alev ve yoğun duman yükselirken, görevliler yangına müdahale etti.

Marinanın bakımını yapan Aramark Destinations şirketinin sözcüsü Lisa Cesaro, yangının 1 buçuk saat sonra söndürüldüğünü duyurdu.

Cesaro, "Yangının nedeni araştırılıyor, bilgi geldiğinde Ulusal Park Hizmeti tarafından açıklanacak" ifadelerini kullandı. Yangında yaralanan olmadı.
ABD Ulusal Park Hizmeti verilerine göre yılda 2 milyondan fazla ziyaretçi Powell Gölü'ne tekne gezintisine geliyor.

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