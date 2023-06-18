Mario Gomez Beşiktaş için Thomas Müller'e telefon etti

Beşiktaş'ın flaş bir transfer için harekete geçtiği ve dünyaca ünlü Alman futbolcu için düğmeye bastığı ortaya çıktı.

Mario Gomez Beşiktaş için Thomas Müller'e telefon etti

Editör: Ufuk Cingöz

Bayern Münih'te oynayan 33 yaşındaki Thomas Müller'i isteyen siyah beyazlılar için eski golcüsü Mario Gomez'in de devreye girdiği ileri sürüldü.

Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Müller'e çok sayıda teklif olduğu, Mario Gomez'in de araya girerek yakın arkadaşını Beşiktaş'a yönlendirmeye çalıştığı bildirildi.

Gomez'in Almanya dışında forma giymeyen ve sadece Bayern Münih'te oynayan Thomas Müller'e İstanbul'a ve Beşiktaş'ı övdüğü, gitmesi halinde yıldızının yeniden parlayacağını ilettiği belirtildi.

Santrfor, santrfor arkası ve sağ kanat olarak görev yapabilen Müller, bu sezon 40 maçta 8 gol attı, 12 de asist yaptı.

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