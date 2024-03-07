Market fiyat ve etiketlerine Ramazan denetimi

Ramazan öncesinde Ticaret Bakanlığı ekiplerinden etiket denetimi. Bakanlığa bağlı ekipler, özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceledi.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler denetimlerinde ürünlerin fahiş fiyatlarda olup olmadıklarına baktılar. Ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatına bakıldı.Meyve, sebze reyonlarında da ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisi Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi.

İstanbul Ticaret Müdürü İsmail Menteşe ve beraberindeki ekip, Üsküdar'daki bazı marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Yaklaşık 50'nin üzerinde ürünü denetlediklerini belirten Menteşe, "Malum ramazan ayımız geliyor. Özellikle ramazan ayında yoğun tüketilecek ürünlere bakıyoruz." dedi

Menteşe; etiket fiyatları, etiketlerdeki uygunluk ve alım fiyatlarını incelediklerini dile getirerek, "Güzel örnekler de var. İstanbul'umuzda yerel market zincirlerimizin bir kısmı ramazan ayı sonuna kadar ücretlerini dondurdular. Yani, en azından ramazan ayı boyunca ücret artışı olmayacağı, fiyat artışı olmayacağı konusunda bir karar aldılar. Bu güzel bir gelişme. Biz 39 ilçede de faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Marketlerdeki indirimli satışlarda indirimden bir önceki fiyatın da vatandaş tarafından görünür olması gerektiğine işaret eden Menteşe, "Bazı zincir marketlerde manav ürünleri reyonlarında müşteriyi bilgilendirmek adına genel gider tablosu bulunmaktadır. Tüketiciler bu tabloya bakarak ürün fiyatlandırması hakkında bilgi sahibi olabilirler." diye konuştu.

ANKARA

Ankara Ticaret Müdür Vekili Elif Tan da ramazan ayı öncesi fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetimlerinin devam ettiğini belirterek, "Denetimlerde fiyat etiketlerinde olması gereken ürünün satış, birim fiyatı, nerede üretildiği ve logo gibi unsurlarına dikkat ediyoruz." ifadesini kullandı.

Temel gıda ürünlerinde reyon fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını denetlediklerinin altını çizen Tan, ramazan ayı boyunca da denetimlerin yaygın olarak sürdürüleceğini bildirdi.

İZMİR

İzmir Ticaret Müdürü Murtaza Çağrı Ergün de ramazan ayı öncesinde denetimlere yoğun bir şekilde devam ettiklerine işaret ederek, "İlimizde her gün en az 8 farklı ilçede olmak üzere 6 farklı ekibimizle sürekli denetim gerçekleştirilmektedir. Denetimlerde binlerce ürün haksız fiyat, etiket ve ürün künyeleri yönünden incelenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Antalya, Kayseri, Mersin, Adana, Kocaeli, Konya ve Bursa'da da fiyat ve etiket denetimi yaptı.