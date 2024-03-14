Marketlerin vicdansız oyunu ortaya çıktı. Rafta başka kasada bambaşka. Alışveriş yaparken buna dikkat edin

Ramazan ayının gelmesini fırsat bilen bazı marketler, ürünlerin fiyat etiketleriyle oynamaya başladı. Marketlerin genel olarak yaptığı en büyük oyun ise ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatlarının farklı olması.

“MARKETLERE ÜRÜN BAŞI 2 BİN 172 TL CEZA KESİLDİ”

Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayının ilk üç gününde marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirdi. 27 firmada 251 ürünün denetimini gerçekleştiren ekipler, etiket ile kasa fiyatları arasında fark çıkan marketlere ürün başı 2 bin 172 TL ceza kesti. Bazı market sahipleri, 'gözden kaçmış' diyerek ceza kesilmemesi için görevlilere itiraz etti.

"ELEMANIN HATASI OLMALI, BİR ÜRÜN GÖZDEN KAÇMIŞ”

Yerel zincir marketlerden bir tanesinde makarnanın etiket fiyatı 15,65 TL iken kasadaki fiyatı 17,95 TL çıkınca market sahibi kesilen cezaya itiraz etti. Görevlilerin kestiği cezayı imzalamak istemeyen market sahibi, "Elemanın hatası olmalı. Bir ürün gözden kaçmış. Sadece bunu atlamışız, haklısınız ama diğerlerinde sorun yok” ifadelerini kulandı.

“BİR TANE MAKARNA İÇİN VİCDANIN EL VERİYOR MU CEZA KESMEYE?”

Bir tane ürünün fiyatında yanlışlık olabileceğini aktaran market sahibi, “Bir tane makarna için vicdanın el veriyor mu ceza kesmeye? Bir sürü ürün var, neden en alttakini buluyorsun?" ifadelerini kullandı. Görevliler market sahibinin itirazını kabul etmeyerek cezai işlem uyguladı.