Tehlike market raflarına kadar indi. Eczacılar kontrolün dışına çıktı diyerek uyardı

Uyku ilaçları insan sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. İnternet sitelerinde satışa sunulan Melatonin market raflarına kadar indi.

Ayrıca ilacın onaylama yetkisi, Tarım ve Orman Bakanlığına geçti. giderek büyürken eczacılardan uyarılar geliyor.

CNN Türk'te yer alan habere göre, artık marketlerde de satılabilen melatonin için eczacılar "Eczanenin dışına çıkmaya başladı ve bu, kontrolün dışına çıktığı anlamına geliyor."

GIDA TAKVİYESİ OLARAK ÜRETİLİYOR

Eczacılar, hormonun endikasyon belirtilerek, belli bir tedavide işe yaradığı savlarıyla ve "inanılmaz" kampanyalarla sunulduğunu belirtiyor.

Bir zamanlar eczaneden reçeteyle alınan melatoninin onaylama yetkisi temmuzdan itibaren Tarım ve Orman Bakanlığına geçti. Bununla birlikte gıda takviyesi olarak üretilmeye başlandı ve satışlar arttı, market raflarına da girdi.

Tablet, kapsül, gargara solüsyon şeklinde de üretilmeye başlamasıyla kimi internet siteleri bunu fırsata çevirdi, kampanyalarına dahil etti. Tüketici ise markaya ve miligramına bakarak seçim yapıyor.

"MUTLAKA HEKİM KONTROLÜNDE KULLANILMASI LAZIM"

Eczacılar ise "burada en büyük tehlike halk sağlığının bu şekilde tehdit ediliyor olmasıdır" derken bilinçsiz kullanımına karşı şöyle uyarıyor:

"Bizim vücudumuzda salgıladığımız bazı hormonların etkilerini azalttığı gibi arttırdığı durumlar da var. O yüzden bu ürünlerin mutlaka hekim kontrolünde kullanılması lazım."