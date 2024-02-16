Marketlerdeki sirkede büyük hile. Sirkenin de mi sahtesini yaptınız?

Çukurova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (ÇÜMERLAB) Müdürü Prof. Dr. Serkan Selli, birçok Avrupa ülkesine ihraç edilen sirkede son yıllarda çeşitli hileler yapıldığını tespit ettiğini duyurdu.

Merkezlerine ülke genelinden çeşitli üretici ve firmalardan kalite parametresinin araştırılması amacıyla yılda binin üzerinde sirke örneği geldiğini belirten Prof. Dr. Selli, bunları özel cihazlarda çeşitli analiz yöntemleriyle incelediklerini ifade etti.

Bu konuda Sirke-Der ile bir protokol imzaladıklarını ve analizleri takip ettiklerini ifade eden Selli, yapılan hileleri anlatarak uyarı yaptı.

"SİNDİRİM SİSTEMİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Tüketicinin sirkenin dış görünüşüne bakarak sahteciliği anlamasının imkansız olduğunu belirten Prof. Dr. Serkan Selli, "Sirke, sağlık açısından önemli, antibakteriyel, antioksidan özellikte olan bir gıda maddesi. Sirkeler, Almanya ve ABD olmak üzere çok sayıda ülkeye ihraç ettiğimiz önemli bir ticari ürün olarak tanımlanır. Özel cihazlarda çeşitli analizlerle yaptığımız çalışmalarda son yıllarda sirkede de hilelerin yapıldığı saptandı. Sirke fermantasyonla elde edilen bir ürün ancak haksız kazanç elde etmeye çalışan kişilerce bu ürün, sentetik asitik asit ile sulandırılıyor. Ayrıca bunun içerisine renk ve aroma maddesi konularak doğalmış gibi piyasaya sürülüp toplumu yanıltarak, satışlar yapılıyor. Sentetik yani yapay olması sağlık açısından bazı riskleri de beraberinde getirir. Eğer sentetik asitik asitten sulandırılarak yapılmışsa özellikle mide ve sindirim sistemi rahatsızlıkları olanlar için olumsuz etkiler ortaya çıkar." dedi.

ELMA VE ÜZÜM SİRKELERİNE DİKKAT

Yaptıkları analizlerden elde ettikleri sonuçları paylaşan Selli, "Çalışmalar sonucunda merkezimize ulaşan sirkelerin yüzde onunda hile saptadık. Elma ve üzüm sirkelerinde neredeyse hiç elma ve üzüm kullanılmadığını gördük. Beyaz sirkede de tarımsal kökenli materyallere yine sentetik asetik asit eklendiğini gördük." dedi.

Prof. Dr. Serkan Selli, toplum sağlığının korunması ve haksız kazancın önüne geçilmesi için bakanlık tarafından yapılan denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini söyledi.