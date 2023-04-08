Market raflarına bu kez kılıçdaroğlu etiketleri asıldı. 'Erdoğan sayesinde' etiketleri gündem olmuştu

Market raflarında ve mağazalarda rastlanılan ve hayat pahalılığını eleştiren, üzerinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı ‘Erdoğan Sayesinde' etiketleri viral olmuştu.

Etiketleri tasarlayan Mahir Akkoyun'un gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da bu kez Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yer aldığı etiketler raflarda görülmeye başlandı.

Gıda ve temizlik ürünleri reyonlarına iliştirilen etiketlerde Kılıçdaroğlu'nun fotoğradı ile birlikte, “Sana söz! Bay Kemal gelecek bu fiyatlar düşecek" ifadeleri yer aldı.

CHP gençlik örgütleri etiketlerin yer aldığı görselleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.