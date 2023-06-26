Marketten aldıkları botla Yunanistan'a kaçmak istediler

Bodrum'dan aldıkları lastik botla Yunanistan'a kaçmak isteyen iki kaçak göçmeni Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Yunanistan sahil güvenlik ekiplerince geri itilen, kaçak göçmenler, İl göç idaresine teslim edildi

Marketten aldıkları botla Yunanistan'a kaçmak istediler

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 2 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum’da marketten aldıkları lastik bota binip Yunan adalarına kürek çekerek geçmeye çalışan göçmenlerin önü, Yunanistan unsurlarınca kesildi. Göçmenlerin kürekleri alındıktan sonra bindikleri lastik bot, Türk karasularına geri itildi. Denizde sürüklenen göçmenler, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince kurtarılarak limana getirildi. 2 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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