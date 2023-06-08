Marmara Denizi'nde kıyı temizliği yapıldı

AA’nın haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destek verdiği "Marmara Hepimizin" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan belediyelerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, üniversiteler, öğrenci kulüpleri ve çocukların katılımıyla eş zamanlı kıyı temizliği yapıldı. Denize giren dalgıçlar da dipteki atıkları topladı.

Etkinlik kapsamında İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesine ait YUNUS-S araştırma gemisiyle Tavşan Adası çevresinde dalış yapılarak, sudan numune de alındı.

Marmara Belediyeler Birliği Çevre Yönetimi Koordinatörü Ahmet Cihat Kahraman, AA muhabirine, Marmara Denizi'nin önemini vurgulayarak, denize kıyısı olan belediyeler tarafından 100 farklı noktada çok sayıda etkinlik gerçekleştirildiğini anlattı.

Amaçlarının, Marmara Denizi'nin çevresel yönetimine ilişkin toplumsal farkındalığı ve bilinç düzeyini artırmak olduğunu belirten Kahraman, "Bugün Marmara Denizi'ndeki biyoçeşitliliği gözlemleyeceğiz, derin deniz deşarjlarını inceleyeceğiz. Yine gün boyu kıyılarda temizlik çalışması olacak. Deniz dibindeki atıklar, hayalet ağlar çıkarılacak" dedi.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi doktora öğrencisi Somalili Abdulmecit Hasan Wehliye ise gönüllü olarak etkinliğe destek verdiğini belirterek, çalışmaları gözlemleyeceğini, bunun kendisi için şans olduğunu dile getirdi.