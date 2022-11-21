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Marmara Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi olarak istihdam etmek üzere personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 4 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 06:27
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Marmara Üniversitesi doçent, profesör ve öğretim üyesi alacak

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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Resmi Gazete'de Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada: '' Üniversitemiz Fen Fakültesi, Finansal Bilimler Fakültesi, iktisat Fakültesi, iletişim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Spor Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ve Uygulamalı Bilimler Fakültesine aşağıda belirtilen Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.'' denildi.

Başvurular ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde https://persis.marmara.edu.tr adresi üzerinden online olarak yapılacaktır. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde başvuru şartlarını sağladığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvuru yapmış olan adayların başvuruları iptal edilecektir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

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