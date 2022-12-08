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Marmarabirlik ortaklarına yarın 162 milyon lira ödeme yapacak

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Marmarabirlik), ortaklarına 162 milyon lira ödeyeceği duyuruldu.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 15:20
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Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği duyurdu. Ortaklarına yarın 162 milyon lira ödeyecek

Marmarabirlik ortaklarına yarın 162 milyon lira ödeme yapacak
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Birlikten yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 ürün alım kampanyasına 21 Ekim'de başlayan Marmarabirlik, bugüne kadar yağlık dahil 40 bin 232 ton ve 1 milyar 24 milyon lira tutarında ürün alımı gerçekleştirdi.

Ortaklara 19 Kasım-2 Aralık tarihlerinde teslim ettikleri ürün bedellerinin yüzde 50'sinin karşılığı olarak yarın 162 milyon lira ödeme yapılacak. Ortaklar saat 00.00'dan itibaren 3'üncü dilim ödemelerini Ziraat Bankası ATM'lerinden alabilecekler. Bu ödeme ile ortaklara ödenen miktar 412 milyon liraya ulaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2022-2023 döneminin, gerçekleşecek rekolte, alınacak ürün miktarı ve en önemlisi ürün alım fiyatları bakımından Marmarabirlik tarihine geçecek bir kampanya olduğunu belirtti.

Zeytin üretiminde alın terinden daha kıymetli emeğin bulunmadığını vurgulayan Asa, şunları kaydetti:

"Kota uygulaması yapılmış olsaydı serbest piyasada ürün daha ucuza alınmak istenecekti. Bu kampanya döneminde üreticimiz için bütün riskleri alan Marmarabirlik Yönetim Kurulumuz olası yaşanacak mağduriyetleri önlemek için kota uygulaması yapmamıştır. Zeytin ürün alım fiyatlarında çok büyük artışlar yaşandı. Geçtiğimiz yıl tavan fiyat 20 liraydı, bu yıl 54 lira. Üretim maliyetine baktığımızda 1 kilogram zeytinin üretim maliyeti 11 lira olmasına rağmen Marmarabirlik ortalama alım fiyatımız 30 lira civarındadır. Piyasada diğer alıcıların olmaması nedeniyle ürünün tamamı Marmarabirlik'e gelmektedir. Alım tutarının da 1 milyar 500 milyon lira olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2010 yılında Marmarabirlik'te değişimle başlayan süreç, gelişim ve büyüme ile devam etmektedir."

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