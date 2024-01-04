Marmarabirlik resmen duyurdu. Yarın hesaplara yatıyor

Kaynak: AA
Marmarabirlik resmen duyurdu. Yarın hesaplara yatıyor
Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, yarın 5'inci dilim kapsamında ortaklara yarın ödeme yapacağını duyurdu.

Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, tüm kooperatif bölgelerinde alımların sorunsuz gerçekleştiğini hatta bazılarında alım kampanyasının tamamlandığını açıkladı.

Asa, ürün bedellerinin, kampanya başında açıkladıkları ödeme takvimi kapsamında ortakların hesabına yatırıldığını belirtti.

Asa, açıklamasında, "2023-2024 iş yılı ürün alım kampanyasının sonuna doğru geldiğimiz şu günlerde, gerçekleşen ürün alım miktarı ve üreticiye yapılan ödemeler bir kooperatif markası olan Marmarabirlik’in gücünü göstermektedir.

Üreticisine sahip çıkan ve piyasa fiyatlarının belirlenmesinde öncü rol oynayan Marmarabirlik, zor bir ürün alım kampanyasının daha üstesinden gelmiştir.

180 daneden başlayıp 380 daneye kadar giden barem cetvelini baz alarak yaptığımız ürün alım değerlendirmesinde, diğer yıllara göre iri dane alım miktarının oldukça yüksek olduğu ve ortalama alım baremin kilogram başına 220 daneye denk geldiği görülmektedir.

Bütün kooperatiflerimizde iri dane olduğundan ortalama alım fiyatımız da 91,50 lira’dır. Marmarabirlik tüm imkanlarını zorlamış ve böyle bir yılda ortaklarına sahip çıkmıştır.” ifadelerini kullandı.

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