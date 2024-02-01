Marmara'da art arda depremler sonrası Naci Görür'den 'canlı fay' uyarısı

Marmara Denizi’nde son günlerde fay hareketliliği yaşandı. Son 24 saatte meydana gelen 3.2 ve 3.4 ve 3,6 büyüklüklerindeki depremler, vatandaşların "Olası büyük İstanbul depreminin habercisi mi?" sorusunu sormasına neden oldu.

Depremleri değerlendiren Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, üst üste yaşanan depremlerin fayların doğal bir hareketi olduğunu iletti. "Marmara Körfezi'nde yaşanan depremler 4'ten küçük olduğu için hiç ciddiye almıyorum" sözlerini kaydeden Naci Görür, Marmara’da büyük bir depremin beklendiğini de yeniden vurguladı.

Görür, Marmara Denizi’ndeki depremleri küçük oldukları için ciddiye almadığını kaydetti ve “Fay dediğimiz şey ölü olmadığına göre nefes alıyor. Ben uyusam, hiç hareket etmesem kalbimi yine de duyarsınız. Korkacak mısın benden? O yüzden bu depremleri hiçbir şekilde ciddiye almayın. Ama Marmara'da hali hazırda bir deprem bekliyoruz. Orada canlı bir fay var. Bu yaşanan depremler de canlı olduğunu gösterir." ifadelerini kullandı.