Naci Görür'den Marmara uyarısı. 'Nereye gömeceksiniz söyleyin bana?'

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği 'Beklenen Marmara Depremi ve Ekonomik Etkileri' konulu panelde Marmara depremi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Panel öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Görür, Marmara Bölgesi'nde yeni seçilecek İl ve İlçe belediye başkanlarına deprem konusunda önerilerde bulundu.

"300 MİLYON TON MOLOZU NEREYE GÖMECEKSİNİZ?

Olası İstanbul depreminde 300 milyon tona yakın inşaat malzemesi açığı çıkacağını düşündüklerini belirten Görür, “Peki, bu 300 milyon ton deprem molozunun nereye gömeceksiniz; bana söyleyin. Bunu bugünkü hükümet de bilmiyor, bugünkü belediye de bilmiyor. Belediyeye aday olanlar da bilmiyor, iddia ediyorum" ifadelerini kullandı.

“YAŞANABİLECEK DEPREME KARŞI İSTANBUL’U VE HÜKÜMETİ UYARDIK”

Prof. Dr. Görür, Marmara Bölgesi'nde deprem beklediklerini Kuzey Anadolu Fayı’nın, depremleri doğudan batıya doğru taşıdığını ifade etti. Görür, ”En son deprem Kocaeli olunca dedik ki, eyvah oranın batısında Marmara Denizi var, dolayısıyla İstanbul var ve hükümeti, insanları uyardık. 'Önlem alın' dedik, işin hikayesi bu” ifadelerini kullandı.

“DEPREME UYGUN ÖNLEMLER ALMAMIZ LAZIM”

Naci Görür 1999 depreminin Gölcük’te olduğunu fakat İstanbul’un Avcılar ilçesinde 1000 kişinin öldüğünü hatırlatarak, “Avcılar da Gölcük'e yaklaşık 100 kilometre yakın bir mesafeydi. Marmara Bölgesi, büyük ölçüde etkilenir. Onun için aklımızı başımıza toplayıp, bu bölgede depreme uygun önlemler almamız lazım” ifadelerini kullandı.