Marmara'da batan geminin batma nedeni belli oldu. Aşçı Zeynep kaptan köşkündeymiş

Marmara'da batan geminin batma nedeni belli oldu. Aşçı Zeynep kaptan köşkündeymiş
Kaynak: DHA
Marmara Denizi’ndeki batan gemide aşçı Zeynep Kılınç’ın cenazesinin bulunduğu kaptan köşkünün altında olduğu düşünülen mürettebatın cansız bedenine ulaşmak için çalışmaları yapılıyor. Mürettebatın batma anına kadar fırtınayla havalanıp tehlike oluşturan brandayı düzeltmeye çalıştıkları, geminin güverte kısmında oldukları tahmin ediliyor.
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Marmara'da batan geminin batma nedeni belli oldu. Aşçı Zeynep kaptan köşkündeymiş 1

Marmara Adası'nda bulunan Badalan Limanı'ndan, Gemlik Limanı'na gitmek üzere 14 Şubat'ta kalkış yapan, 1250 ton mermer tozu yüklü 'BATUHAN A' isimli gemiden 15 Şubat'ta saat 06.32’de acil durum sinyali alınmış, 07.12'de ise sinyal kesilmişti.

Karacabey ilçesinin kuzeyinde 4 mil açıkta batan gemiyi arama kurtarma çalışmalarını koordine etmek için Mudanya ve Karacabey ilçelerinde Bursa Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında kriz merkezi oluşturulduğu açıklandı.

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Marmara'da batan geminin batma nedeni belli oldu. Aşçı Zeynep kaptan köşkündeymiş 2

AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, deniz polisi, jandarma, UMKE, ANDA, AKUT VE NAK ekipleri tarafından toplam 6 kurtarma botu, 28 araç ve 1 Sahil Güvenlik korvetinden oluşan 275 personelle kurtarma çalışmaları başlatıldığı belirtildi.

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Marmara'da batan geminin batma nedeni belli oldu. Aşçı Zeynep kaptan köşkündeymiş 3

Arama kurtarma faaliyetlerine şunlar katıldı:

1 Sahil Güvenlik korveti,
3 Sahil Güvenlik botu,
1 Sahil Güvenlik helikopteri,
1 Sahil Güvenlik uçağı,
1 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı keşif karakol uçağı,
2 Kıyı Emniyet botu,
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arama kurtarma gemisi,
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mayın gemisi,
ROV cihazı bulunan deniz polisi ekibi,
Kıyı Emniyeti’nin unsuru olan Nene Hatun römorkörü ve
RHIB bot.

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Marmara'da batan geminin batma nedeni belli oldu. Aşçı Zeynep kaptan köşkündeymiş 4

MARMARA'NIN 51 METRE ALTINDALAR

İzmit Körfezi'nde bulunan araştırma gemisi TCG ÇUBUKLU ve Erdek Deniz Üs Komutanlığı'nda görevli mayın avlama gemisi TCG AYVALIK ile Karadeniz açıklarındaki arama kurtarma gemisi TCG AKIN da destek için bölgeye geldi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 Seahawk helikopteri Çanakkale Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 AS532 tipi helikopter de bölgeye hareket etmek üzere Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda hazır bekletilirken, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, BATUHAN-A isimli kargo gemisindeki 6 mürettebatı arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Deniz Kuvvetleri'nin, sonar cihazıyla gemiyi 51 metre derinlikte tespit ettiği ifade edildi.

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Marmara'da batan geminin batma nedeni belli oldu. Aşçı Zeynep kaptan köşkündeymiş 5

Su altından kaydedilen görüntülerde, geminin yan yatmadığı ve seyir halindeymiş gibi batarak deniz tabanına düz şekilde oturduğu dikkat çekti. Battığı pozisyonun arama kurtarma çalışmalarını kolaylaştıracağı değerlendirilen geminin 3 boyutlu modellemesi de yapıldığı belirtildi.

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Marmara'da batan geminin batma nedeni belli oldu. Aşçı Zeynep kaptan köşkündeymiş 6

İLK DALIŞ 3’ÜNCÜ GÜNÜNDE

Arama çalışmalarını Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde kurulan kriz merkezinden koordine eden Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, şunların çalışma sürdürdüğünü belirtti:

9 gemi,
2 uçak,
1 helikopter ile
705 personel.

51 metre derinlikte tespit edilen gemiye ulaşmak için ilk dalış, arama çalışmalarının 3'üncü gününde, saat 10.30’da gerçekleştirilmişti.

Deniz Kuvvetleri personeli, denizin 51 metre derinliğinde tespit edilip görüntülenen gemiye, Karadeniz açıklarından bölgeye gelen arama-kurtarma gemisi TCG AKIN'a kurulan asansörle denize inildi.

Kriz merkezinin kurulduğu ve çalışmaların koordinasyonunun sağlandığı Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi sahiline 7 kilometre mesafede gerçekleştirilen dalışta, kayıp 6 mürettebatından 1’inin cenazesine dün saat 14.30 sıralarında ulaşıldı.

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Marmara'da batan geminin batma nedeni belli oldu. Aşçı Zeynep kaptan köşkündeymiş 7

AŞÇI ZEYNEP KILINÇ'IN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

TCG AKIN’dan dalış gerçekleştiren Deniz Kuvvetleri personelinin olaydan 56 saat sonra batık gemi enkazında bularak su yüzeyine çıkardığı cenazenin aşçı Zeynep Kılınç’a ait olduğu ifade edildi.

Kaptan köşkünde cenazesi bulunan ve geminin dümeninde olduğu değerlendirilen Kılınç'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’ndaki otopsi işlemlerin sonrası, Adana’nın Karataş ilçesi Adalı Köyü’nde toprağa verilmek üzere dün akşam yakınlarına teslim edilmişti.

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Marmara'da batan geminin batma nedeni belli oldu. Aşçı Zeynep kaptan köşkündeymiş 8

1 MÜRETTEBATIN YERİ BELLİ OLDU

Aşçı Zeynep Kılınç’ın cenazesinin bulunduğu kaptan köşkünün altında olduğu değerlendirilen cenazeye ulaşmak için süren çalışmalara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın özel eğitimli 19 dalgıcının katıldığı, Kıyı Emniyeti’ne bağlı 11 dalgıcın da acil müdahale için Nene Hatun römorköründe hazır beklediği açıklandı.

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Marmara'da batan geminin batma nedeni belli oldu. Aşçı Zeynep kaptan köşkündeymiş 9

BATMA NEDENİ BELLİ OLDU

geminin kayıp 4 mürettebatının ise batma anına kadar, fırtına nedeniyle havalanıp tehlike oluşturan brandayı düzeltmeye çalıştıkları ve bu nedenle geminin güverte kısmında oldukları tahmin edildi.

1300 ton yük kapasiteli ticari geminin, 1250 tonluk normal yükle seyir halindeyken batmasının nedeni olarak, gemide taşınan mermer tozunun üzerinin kapatıldığı ve sabitlenmeyen brandanın, fırtınada bir kısmının havalanarak yükün üzerine deniz suyunu taşıdığı, aynı zamanda yağışın, üzeri açılan mermer tozuna direkt temasıyla, yükün artan ağırlığının geminin dengesini bozduğu belirtildi.

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Marmara'da batan geminin batma nedeni belli oldu. Aşçı Zeynep kaptan köşkündeymiş 10

Ağırlığı artarak dengesi bozulan geminin, yan yatıp su almaya başlayarak battığı ihtimali üzerinde duruluyor. Gemide yağcı olarak görev yapan Hüseyin Tutuk isimli gemicinin kaydettiği görüntülerde de geminin üzerindeki mavi brandanın sabitlenmediği ve fırtınayla açıldığı görüldü.

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Marmara'da batan geminin batma nedeni belli oldu. Aşçı Zeynep kaptan köşkündeymiş 11

SORUŞTURMAYI 4 SAVCI TARAFINDAN YÜRÜTÜYOR

Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası’nın güneybatısında batan, 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmaları 4’üncü gününde sürerken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde, Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı ve 2 Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütüldüğü belirtildi.

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Marmara'da batan geminin batma nedeni belli oldu. Aşçı Zeynep kaptan köşkündeymiş 12

Deniz kaza kırımında yetkin bilirkişi görevlendirildiğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“15.02.2024 günü Karacabey İlçesi Kuzeyi (Kurşunlu Mevkii) açıklarında batan ‘Batuhan A’ isimli ticari gemi ile ilgili olarak Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında; Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yapılan araştırmalar neticesinde ‘Batuhan A’ isimli gemide 6 mürettebatın olduğunun tespit edildiği, geminin enkazının batış noktasında bulunduğu, arama ve kurtarma faaliyetleri neticesinde gemi enkazında Zeynep Kılınç isimli vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmış olup, ölü muayene ve otopsi işlemleri yapılarak ailesine teslim edilmiştir.

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Marmara'da batan geminin batma nedeni belli oldu. Aşçı Zeynep kaptan köşkündeymiş 13

Diğer kayıp mürettebatı arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği, soruşturmanın Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı ve 2 Cumhuriyet Savcısı tarafından titizlikle yürütüldüğü, olayın aydınlatılması ve varsa sorumlularının tespit edilebilmesi için deniz kaza kırımında yetkin bilirkişi görevlendirildiği, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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Marmara'da batan geminin batma nedeni belli oldu. Aşçı Zeynep kaptan köşkündeymiş 14

MİDYE AĞLARI İHTİMALİ DE VAR

Kurşunlu Mahallesi ile Yeniköy Mahallesi arasında bulunan Karacabey midye çiftliğinde de dalış yapıldı. Geminin battığı bölgenin güneyinde kalan, batan gemiye 6, kıyıya ise 1 kilometre mesafedeki bölgede, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı'na bağlı 5 kişilik dalgıç timinden 2 dalgıç, bottan 20 metreye dalış yapıldı. Kayıp mürettebatın, dalgalarla kıyıya doğru sürüklenerek, midye çiftliğindeki ağlara takılma ihtimali değerlendirildi.

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Marmara'da batan geminin batma nedeni belli oldu. Aşçı Zeynep kaptan köşkündeymiş 15

AİLELER HABER BEKLİYOR

Kayıp 5 mürettebatın ailelerinin Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki bekleyişi sürerken, AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi'nde çalışmaları yerinde takip eden Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, onları bilgilendirdi.

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Marmara'da batan geminin batma nedeni belli oldu. Aşçı Zeynep kaptan köşkündeymiş 16

KAYIP MÜRETTEBATIN KAMARALARI ORTAYA ÇIKTI

Marmara Denizinde seyir halindeyken olumsuz hava koşulları nedeniyle Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası’nın güneybatısında batan, 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmaları sürdürüldü.

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Marmara'da batan geminin batma nedeni belli oldu. Aşçı Zeynep kaptan köşkündeymiş 17

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın özel eğitimli dalgıçları, TCG AKIN’dan 7 dalış gerçekleştirirken, batık gemi enkazının su altında kaydedilen görüntüleri de verildi.

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Marmara'da batan geminin batma nedeni belli oldu. Aşçı Zeynep kaptan köşkündeymiş 18

‘BATUHAN A.’ isimli ticari geminin mürettebat kamaralarının bulunduğu, güvertenin sancak koridoru görüntülere yansıdı. Ana güvertenin aşağısında yer alan kamaraların koridorunda yapılan aramada herhangi bir iz bulunamadı.

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