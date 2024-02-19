Marmara'da batan geminin batma nedeni belli oldu. Aşçı Zeynep kaptan köşkündeymiş

Diğer kayıp mürettebatı arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği, soruşturmanın Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı ve 2 Cumhuriyet Savcısı tarafından titizlikle yürütüldüğü, olayın aydınlatılması ve varsa sorumlularının tespit edilebilmesi için deniz kaza kırımında yetkin bilirkişi görevlendirildiği, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur.”