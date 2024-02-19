Marmara'da batan geminin batma nedeni belli oldu. Aşçı Zeynep kaptan köşkündeymiş

İLK DALIŞ 3’ÜNCÜ GÜNÜNDE
Arama çalışmalarını Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde kurulan kriz merkezinden koordine eden Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, şunların çalışma sürdürdüğünü belirtti:
9 gemi,
2 uçak,
1 helikopter ile
705 personel.
51 metre derinlikte tespit edilen gemiye ulaşmak için ilk dalış, arama çalışmalarının 3'üncü gününde, saat 10.30’da gerçekleştirilmişti.
Deniz Kuvvetleri personeli, denizin 51 metre derinliğinde tespit edilip görüntülenen gemiye, Karadeniz açıklarından bölgeye gelen arama-kurtarma gemisi TCG AKIN'a kurulan asansörle denize inildi.
Kriz merkezinin kurulduğu ve çalışmaların koordinasyonunun sağlandığı Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi sahiline 7 kilometre mesafede gerçekleştirilen dalışta, kayıp 6 mürettebatından 1’inin cenazesine dün saat 14.30 sıralarında ulaşıldı.