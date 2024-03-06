Japon deprem uzmanı Moriwaki'den Marmara depremi için flaş açıklama

Kaynak: İHA
Japon deprem uzmanı Moriwaki'den Marmara depremi için flaş açıklama
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara Bölgesi için “Her an deprem olabilir. Artık hazır olunsun” şeklinde açıklamada bulunarak herkesi uyardı.

Çanakkale’de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremi daha önceden tahmin ettiğini ileri sürülen Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den Marmara Bölgesi için korkutan açıklama geldi.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde düzenlenen Merzifon 7. Kitap Fuarı’nda konuşan deprem uzmanı Moriwaki, Marmara'da her an deprem olabileceğini ve hazır olunması gerektiğini ifade etti.

"MARMARA BÖLGESİ'NDE HER AN DEPREM OLABİLİR"

Moriwaki, “Çanakkale, İnegöl, Bursa, Bandırma, Balıkesir tarafında deprem olabilir diye söylüyordum. Çanakkale'de oldu. Her an deprem olabilir. Özellikle Marmara Bölgesi'nde. Artık hazır olunsun” ifadelerini kullandı.

Halkla buluştuğu söyleşide binaların bulunduğu zeminin yapısına ve yaşam üçgeni yönteminin önemini ifade eden Moriwaki, su şişesi, toz maskesi, deprem çantası ile düdüğün depreme hazırlık olarak bulundurulmasını tavsiye etti.

"ZEMİN SIVILAŞMA RİSKİNİN ÖLÇÜLMESİNİ TEMEL ALACAĞIZ"

Fuarı düzenleyen Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı da Kuzey Anadolu fay hattının üzerinde bulunan ilçede 4 ayda 21 bin adet deprem çantası dağıttıklarını açıkladı. İlçeyi 10 yıldır yöneten Başkan Kargı, “Önümüzdeki dönemde depremi merkezi alan bir imar revizyon çalışması yapmayı planlıyoruz. Temel önceliğimiz zemin sıvılaşma riskinin ölçülmesini temel alan imar planı hazırlayacağız. Bu riski ölçmüş bir yerel yönetim kentin yapılaşmasında daha sağlıklı adımlar atacak” dedi.

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