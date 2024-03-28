Deprem olmadan bir hafta önce insan vücudundaki belirtileri ortaya çıktı! Ahmet Ercan açıkladı

Düzenleme: Ramazan Süzen
Deprem olmadan bir hafta önce insan vücudundaki belirtileri ortaya çıktı! Ahmet Ercan açıkladı
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem olmadan bir hafta önce insan vücudundaki belirtileri açıkladı.

Yalova açıklarında ve Marmara Denizi çevresinde meydana gelen depremler, herkesçe endişe yarattı. Prof. Dr. Ercan, sosyal medya hesabından depreme dair ilginç bir paylaşımda bulundu.

Övgün Ahmet Ercan, deprem olmadan bir hafta önce insan vücudundaki belirtileri sıraladı.

Ercan, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem yılı; meyveler bol, deprem haftası; kırmızı balıklar bol olur. Ayrıca kişilerde baş, kas ile eklem ağrıları artar" ifadelerini kullandı.

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5 İLÇE SAYDI

Ercan ayrıca, 5 ilçede oturan vatandaşları uyardı. Prof. Dr. Ercan, "Depremde, kırık(fay) yıkmaz, sarsıntı yıkar. Sarsım gevşek yerde büyür, yapıyı çalkalar. Yıkımların %65 nedeni Yer, %35'i Yapısal kusurlardır. Yoğun, çok katlı yapılaşmış, Esenyurt, Beylikdüzü, Bahçelievler, Zeytinburnu, Bakırköy korkutuyor. İstanbul'da kazanç, bilimi yok saydı" dedi.

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