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Marmaray’da seferler durdu

Marmaray sisteminde meydana gelen teknik bir aksama nedeniyle Halkalı-Göztepe durakları arasında seferler yapılamadı, Gebze-Erenköy durakları arasında ise gecikmeli olarak yapıldı. Aksama nedeniyle duraklarda ve peronlarda kalabalığın oluştuğu görüldü.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 10:07
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Duraklarda izdiham yaşanıyor. Marmaray’da seferler durdu

Marmaray’da seferler durdu
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İHA'nın haberine göre, bugün sabah saatlerinde Marmaray’da meydana gelen teknik bir aksama nedeniyle bazı duraklarda seferle yapılamadı. Halkalı-Göztepe durakları arasında seferler bir süreliğine yapılamazken, Gebze-Erenköy durakları arasında ise gecikmeli olarak yapıldı. Aksama nedeniyle Marmaray duraklarında ve peronlarda vatandaş kalabalığı oluştu.

Marmaray’ın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Değerli Yolcularımız enerji sisteminde yaşanan teknik bir aksama nedeniyle Marmaray seferleri Halkalı-Göztepe arasında yapılamamakta, Gebze-Erenköy arasında ise gecikmeli olarak işletilmektedir. Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Daha sonra yapılan açıklamada ise, “Marmaray seferlerimiz Feneryolu İstasyonunda aktarmalı olarak devam etmektedir” denildi. 

 

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Emmi
24.11.2022 10:55
Adil bakan U ve M ile ilgilenmekte ve Yenikent-Temelli yolu gibi ihalelerin takibi varken, Marmaray'ın önemi kalmadı..  
 
Gerçekleri Tarih Yazar
24.11.2022 10:26
Milletin parasıyla yayın yapan ÜlkeTv duysun: Marmaray Gebze Harem minibüsleri gibi çalışıyor,pendiğe kadar giden trende fazla yolcu yoksa indiriyor.10-15dakka sonra arkadan dolugelen trene bindiriyor  
 
Abbas
24.11.2022 10:24
Ulaştırma Nazırı Adil neredesin?  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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