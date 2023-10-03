Marmaray'da sokak müzisyenleri nefes kesti

İstanbul Üsküdar Marmaray İstasyonu'nda performans sergileyen sokak müzisyenleri, dinleyenlerin kulaklarını pasını sildi. Cem Alyon ve İbragim Orazov isimli gençler İstanbul'da beklemediğiniz anda karşınıza çıkabilir.
03 Ekim 2023 Salı
İstanbul Üsküdar Marmaray İstasyonu'nda performans sergileyen sokak müzisyenleri, dinleyenlerin kulaklarını pasını sildi
İstanbul Üsküdar Marmaray İstasyonu'nda performans sergileyen sokak müzisyenleri, dinleyenlerin kulaklarını pasını sildi. Cem Alyon ve İbragim Orazov isimli gençler İstanbul'da beklemediğiniz anda karşınıza çıkabilir.