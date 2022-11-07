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Marmaris Belediyesi akaryakıt satın alacak

Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü akaryakıt satın alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 12:52
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Marmaris Belediyesi akaryakıt satın alacak

Marmaris Belediyesi akaryakıt satın alacak
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Basın İlan’da “Akaryakıt Ürünleri Mal mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” Denildi.

Adı: Akaryakıt Ürünleri Mal

Niteliği, türü ve miktarı: 300.000 litre Motorin, 750.000 Litre Motorin (Diğer), 60.000 litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Akaryakıt ürünleri yükleniciye ait istasyonlardan veya yüklenicinin teklifi ekinde sunduğu akaryakıt alımı yapılabilecek yerleri gösteren bayilere ait istasyonlardan, idarenin ihtiyacı nispetinde peyder pey alınacaktır.

01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında alıma konu akaryakıt ürünleri idaremizin ihtiyacı nispetinde yükleniciye ait veya yüklenici tarafından belirtilen listede gösterilen bayilere ait istasyonlardan, idarenin araçları tarafından peyder pey alınacaktır.

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

a) İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu ise; enerji piyasası düzenleme kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin “akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belge” ‘yi.

b) İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi ise; kendisinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğunu gösteren “bayilik yazısı veya bayilik sözleşmesi” ‘ni.

c) İstekli’ye enerji piyasası düzenleme kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş olan; “istasyonlu bayilik belgesi” ‘ni e-teklifleri ekinde beyan etmek zorunludur.

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İlker
7.11.2022 12:55
Bahçeli kandil e gidip karayılan a kardeşim diye sarılırsa şaşırmam.  
 
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