Marmaris'e 24 saatte giren araç sayısı şok yaşattı

Kurban Bayramı tatili öncesi Muğla’nın Marmaris ilçesine 1 günde 17 bin araç giriş yaparken, ilçenin girişlerinde görevli jandarma ve polis ekipleri güvenlik kontrollerini arttırdı.

Marmaris'e 24 saatte giren araç sayısı şok yaşattı

İHA'nın haberine göre, okulların kapanması ve Kurban Bayramı tatilinin aynı zamana denk gelmesi Marmaris’e tatilcilerin taleplerini arttırdı.

Marmaris ve Datça ilçelerinin karayolu ile tek giriş noktası olan Çetibeli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ve Marmaris ilçe girişi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve çevik kuvvet polisleri ilçeye giriş yapan araçları, sürücülerin belgelerini ve içerisindeki şüpheli şahısları teker teker kontrol etti.

Marmaris'e bir günde 17 bin aracın giriş yaptığı tespit edilirken, ilçe çıkışında ise aynı gün içerisinde 9 bin aracın da Marmaris’ten ayrıldığı belirtildi.

Marmaris’e gelen yerli ve yabancı turistlerle birlikte 300 bine yaklaşan nüfusun Kurban Bayramı'nda 1 milyona yaklaşacağı ön görülüyor.

İlçe genelinde emniyet ve jandarma ekipleri güvenlik önlemlerini arttırarak, tatil için Marmaris'e gelenlerin güvenli ve huzurlu bir şekilde bayramlarını geçirmeleri için teyakkuz haline geçti.

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