Mars’ta nükleer soykırım mu oldu? Antik Marslılar uzaylı saldırısıyla mı yok edildi?

Harvard Üniversitesi’nden Dr. John Brandenburg, Mars’taki antik bir medeniyetin izlerini taşıyan Cydonianlar ve Ütopyalılar’ın, uzaylı bir ırkın düzenlediği nükleer soykırımda yok olduğunu öne sürdü.

Bilim insanının iddiasına göre, gezegenin yüzeyindeki kırmızı renk ve Xenon-129 gazı, bu felaketin izlerini taşıdı.

MARS’IN KIRMIZI RENGİ NÜKLEER PATLAMADAN MI KAYNAKLANIYOR?

Dr. Brandenburg, 2011’de ortaya attığı teoriyi yeniden gündeme getirdi: Mars’ın kırmızı tonu, doğal bir termonükleer patlamanın sonucu olabilir.

Gezegenin yüzeyindeki kimyasal izler, Dünya’daki nükleer deneme alanlarıyla şaşırtıcı benzerlikler gösterdi. Ancak diğer araştırmacılar, krater veya radyoaktif serpinti gibi somut kanıtların bulunmadığını savundu.

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XENON-129 GAZI MARS’TAKİ BÜYÜK SIRRI AÇIĞA VURUYOR

Dr. Brandenburg’un araştırması, Mars atmosferinde anormal derecede yüksek Xenon-129 gazına odaklandı. Bu gaz, nükleer füzyon sırasında ortaya çıkıyor ve Mars hariç Güneş Sistemi’ndeki izotop oranlarıyla uyuşmadığı bildirildi.

NASA’nın Cydonia bölgesinde Xenon-126’yı yüksek seviyelerde tespit etmesi, iddiaları daha da güçlendirdi.

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MARS’TA İNSAN İZLERİ Mİ VAR? KOMPLOCULAR HAKLI ÇIKABİLİR!

Mars’ın kuzey yarımküresindeki Cydonia bölgesi, “insan yapımı gibi görünen megalitik yapılarla” ünlü. Komplo teorisyenleri, burada yüz ve piramit şekilleri gördüğünü iddia ederken, NASA bunu gölgelerin pluşturduğu bir illüzyon olarak açıkladı. Ancak Dr. Brandenburg, bu yapıların nükleer patlamaların kalıntıları olduğunu savundu.

“MARS, DÜNYA GİBİ BİR CENNETTİ AMA YOK EDİLDİ”

Dr. Brandenburg’a göre Mars, bir zamanlar Dünya benzeri bir iklime, bitki ve hayvan yaşamına, hatta Mısır medeniyeti kadar gelişmiş bir uygarlığa ev sahipliği yapıyordu.

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Nükleer saldırı teorisi, bir CIA raporunda Mars’taki yaşamın gezegenin çöküşüyle yok olduğu iddiasıyla da örtüşdü.

BİLİM DÜNYASI İKİYE BÖLÜNDÜ: GERÇEK Mİ, KURGU MU?

Dr. Brandenburg’un “nükleer soykırım” iddiası, bilim çevrelerinde tartışma oluşturdu.

Kimileri Xenon-129’un varlığını “Mars’ta yaşamın en büyük kanıtı” olarak görürken, kimileri ise somut delil eksikliği nedeniyle teoriyi reddediyor. Kızıl Gezegen’in sırrı, hala çözülmeyi bekliyor!