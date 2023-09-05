Mars'taki gün batımı. Uzay aracı çekti

NASA’nın Mars keşif aracı Perseverance, Kızıl Gezegen’in gün batımını görüntüledi.

Perseverance, batan güneşin görüntüsünü yakalamak için diğer çalışmalarını kısa bir süreliğine durdurdu.

Bu görüntünün 2021'de çekildiği ifade edilirken görüntü sosyal medyada yeniden gündem oldu.

NASA’nın sosyal medya hesaplarındaki fotoğraf, Mars’ın kayalık manzarasının arkasındaki ürkütücü bir parıltıyı gösteriyor.

İŞTE MARS'TA GÜN BATIMI

ASLINDA GÜN BATIMI MAVİ RENK

NASA, “Mars gün batımı kendine özgü mavi rengiyle öne çıkar. Atmosferdeki toz, mavi ışığın daha verimli bir şekilde nüfuz etmesini sağlar. Ancak ortalamadan az toz olması, renklerin daha solgun görünmesine sebep oldu. Renk, kamera artefaktlarını ortadan kaldırmak için kalibre edildi ve beyaz dengesi ayarlandı.” dedi.