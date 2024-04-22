Araçların kaportaları çöktü camları kırıldı. Korku dolu anların yeni görüntüleri ortaya çıktı

Meteorolojinin uyarılarından sonra 20 Nisan günü Marmara bölgesinde fırtına etkili oldu.

Bazı ilçelerde fırtına ile beraber sağanak yağışın etkili olması vatandaşlara zor anlar yaşatırken bazı araçlarda fırtına yüzünden maddi meydan geldi.

2 SAAT BOYUNCA KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

Yalova’dan Yenikapı’ya hareket eden İDO feribotu, Marmara Denizi’nde bir anda çıkan fırtınaya denizin ortasında yakalandı.

20 Nisan Cumartesi günü saat 15.45’te yola çıkan feribot, normal şartlarda 1 saatlik seferini fırtına yüzünden yaklaşık 2 saatte tamamlayabildi.

VATANDAŞLAR ARAÇLARIN İÇERİSİNDE MAHSUR KALDI

Fırtına esnasında yolcular korku dolu anlar yaşarken, dalgaların arasında kalan feribottaki araçlar dev dalgaların feribotu dövmesi ile birbirlerine çarptı.

Dev dalgalar feribotun ön kısmında bulunan ilk 2 sıradaki araçlara maddi hasar verdi. O anlarda araç içerisinde bir vatandaş korku dolu anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.