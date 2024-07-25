MASAK kripto varlık hizmet sağlayıcıları şüpheli işlem bildirimi rehberini güncelledi

MASAK'ın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, yükümlülerin MASAK'a şüpheli işlem bildirimlerini göndermeleri gerekiyor. MASAK, genel ve sektörel mahiyette şüpheli işlem bildirim rehberleri yayınlamaya yetkili bir kurum olarak bu alanda önemli düzenlemeler yapmaktadır.

GÜNCELLEMELERİN DETAYLARI

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları sektörüne özgü şüpheli işlem bildirimlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen rehber ve form, sektör temsilcilerinden alınan görüş ve öneriler doğrultusunda, "Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Ulusal Risk Değerlendirmesi Raporu" çerçevesinde güncellendi. Bu güncellemelerle birlikte, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının çalışma sistematiği ve kripto varlıkların işlem sistematiğine uygun şüpheli işlem bildirim formu geliştirildi.

FORMUN SADELEŞTİRİLMESİ VE KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ

Yeni form, sadeleştirilerek güncel finansal teknolojilerin tümünü kapsayacak şekilde tasarlandı. Sektöre özgü işlem ve hesap tipleri, gelişen ve değişen suç tipolojileri göz önünde bulundurularak yeni şüpheli işlem tipleri eklendi. Bildirim kategorilerine terör örgütü bilgileri ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı kategorileri dahil edildi. Ayrıca, şüpheli işleme ilişkin açıklama alanında bildirimlerin kalitesini artırmaya yönelik kontrol noktaları rehbere eklendi.

REFERANS DEĞER TABLOLARI VE KODLAMALAR

Referans değer tabloları güncellenerek kodlamalar değiştirildi. Kimlik tespit türü ve işleme aracılık eden finansal kuruluş bilgileri bölümleri rehbere eklendi. Yeni şüphe kategorileri dahil edilerek şüphe kategorisi seçimi zorunlu hale getirildi.

MASAK ONLİNE SİSTEMİ

Elektronik ortamda bildirime imkan sağlayan "MASAK Online 1.0" sistemi de güncel teknoloji ile yeniden tasarlandı ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarının hizmetine sunuldu. "MASAK Online 2.0" projesi ile erişim güvenliği artırıldı, esnek ve sektöre özgü yapıların oluşturulmasına imkan sağlandı. Yükümlülerin daha hızlı ve kolay şekilde bildirim yapabilmeleri için XML kılavuzu hazırlanarak sektör temsilcileriyle paylaşıldı.

YENİ DÜZENLEMELERİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki gereklilikleri yerine getiren ve bu çerçevede faaliyet gösteren kripto varlık hizmet sağlayıcıları, 26 Temmuz'dan itibaren şüpheli işlem bildirimlerini söz konusu rehberde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gönderecek.