Kaplan’ın şirketine devletin bankasından 550 milyon lira akmış! Skandal MASAK raporunda patladı

Gazeteci Timur Soykan’ın haberine göre Halkbank’ın Ayhan Bora Kaplan’ın para akladığı birçok şirkete 550 milyon liradan fazla kredi verdiği ortaya çıktı.

SGK KAYITLARINDA ‘GARSON’ GÖZÜKÜYOR

MASAK raporunda Ayhan Bora Kaplan’ın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışma kayıtlarında 2020 yılına kadar ‘Garson (Servis elemanı)’ olarak göründüğü ve banka hesaplarında bir hareket bulunmadığı bilgileri yer aldı.

2020 yılı ve sonrasında ise hayatın olağan akışına aykırı yüksek nakit işlem tutarları ve para transferleri gerçekleştiği, söz konusu paranın kaynağının suç olduğu ve kara para aklandığı belirtildi.

AİLE ARASINDA ANORMAL PARA TRANSFERİ

Ayhan Bora Kaplan, eşi, sevgilisi, eniştesi ve adamlarının hesaplarında on milyonlarca liralık para transferleri vardı. Elbette bunlar sadece resmi işlemlerde yakalanabilen, gerçek servetin küçük kısmı olan tutarlardı.

Normal bir yurttaş 10 bin dolardan fazla para transferi yaptığında inceleme başlatan MASAK, nedense 4 yıl boyunca harekete geçmedi.

Büyük skandal ise Kaplan’ın şirketlerinde ortaya çıktı.

KAPLAN’IN ŞİRKETLERİNE EN 550 MİLYON LİRA KREDİ

MASAK raporunda Halkbank’ın bu şirkete kredi yağdırdığı bir tablo ile anlatıldı. 2021-2022 yıllarında 25 kredi verilmiş.

MASAK raporunda Halkbank’ın Ayhan Bora Kaplan’ın şirketlerine en az 550 milyon 515 bin lira kredi verdiği bilgilerine yer verildi.