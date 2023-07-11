Maserati'li polis ölü bulundu

Manisa'dan İstanbul'a ailesiyle birlikte otomobiliyle dönen Avukat Fatih Uzun ile 8,5 milyon liralık Maserati sahibi polis Hüseyin Tayfun Üçgül arasında trafikte tartışma yaşanmıştı.

İNTİHAR ETTİ İDDİASI

Odatv’den Murat Sökdü’nün haberine göre, yaşanan tartışmada avukat Fatih Uzun'un iki bacağını kırdığı iddia edilen ve 8,5 milyon liralık Maserati model araba kullanmasıyla gündem olan, Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül'ün Ortaca'da intihar ettiği öğrenildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Cumhuriyet Savcılığınca olay yerinde ilk inceleme yapıldı. Hüseyin Tayfun Üçgül’ün cesedinin kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılması beklenirken Üçgül'ün intihar ettiği düşünülüyor.

EŞİ "KİMİN KUYRUK ACISI BU" DEMİŞTİ

Eşi Özlem Üçgül, soruşturma sürecinin başladığı dönemde "Lütfen asılsız haberlere itibar etmeyin mahkeme kararıyla hepsini size sunacağız.." başlığıyla bir video yayınladı.

Üçgül, "Eşimi bilenler bilir. Kimin canını yaktı bakalım da bu kuyruk acısı. Kimin otunu copunu yakaladı, cezaevine soktu, bunlardan biridir demek ki" demişti...

NE OLMUŞTU?

Hüseyin Tayfun Üçgül, İzmir-İstanbul Otoyolu'nda eşine ait Maserati otomobille ilerlerken tartıştığı avukat Fatih Uzun'un bacağını kırmakla suçlanmış, hakkında idari soruşturma başlatılmış ve ardından açığa alınmıştı. Soma Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianameye göre, 22 Nisan'da saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, 34 BJC 892 plakalı otomobilin sürücüsü Fatih Uzun ile 48 TC 377 plakalı aracın sürücüsü Hüseyin Tayfun Üçgül arasında trafikte tartışma çıktı. Birbirleriyle küfürleşen taraflar araçlarını yol kenarına çekerek tartışmayı sürdürdü. Fatih Uzun'un, Üçgül'e yumruk salladığı ancak isabet etmediği, Üçgül'ün ise Fatih Uzun'un dizine tekmeyle vurup yaraladığı, ardından da 'Kimin kim olduğunu bilemezsin' dediği belirtildi. Fatih Uzun'un ise "Senin plakan TC, bütün cumhuriyet savcıları ve mafyalar benim elimde, bu yere düşmenin hesabını sana soracağım, bu iş burada bitmedi" diyerek tehdit ettiği yer alırken, bu olaya tarafların eşlerinin de şahit olduğu aktarılmıştı.

İddianamede Fatih Uzun'un bacağının kırıldığı, olayla ilgili kamu davası açılmasına yeterli şüphe olduğu, Hüseyin Tayfun Üçgül'ün "alenen hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından yargılanması gerektiği belirtiliyordu. Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis olan Üçgül hakkında 6 yıl 10 ay hapis istenirken, hakkında ilk olarak İçişleri Bakanlığınca müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında görev yeri değiştirilmiş ve açığa alınmıştı. Olayın kamuoyuna yansımasının ardından eşi Özlem Üçgül yaptığı açıklamada, internet üzerinden zayıflama çayı sattığını, 7 yıldır kendi işini yaptığını, yanında 15 kişi çalıştırdığını belirterek, buradan kazandığı para ile 3 villa, 1 restoran, 1 iş yeri, 2 otomobil sahibi olduğunu belirtmişti.