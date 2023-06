Maseratili narkotik polisinin dövdüğü avukat konuştu. Lüks villada oturuyor. Anlattıklarıyla şoke olacaksınız

İstanbul Barosu avukatlarından Fatih Uzun, eşi ve iki çocuğuyla birlikte yolculuk ederken ilginç bir olay yaşamış, Maseratili bir polis tarafından ailesinin yanında harp edilmişti.

Mağdur Fatih Uzun yaşadıklarını Hürriyet’ten Burcu Purtul Uçar’a konuştu.

Uzun, Hüseyin Tayfun Üçgül'ün kendilerine dehşeti yaşattıklarını söyleyerek “Ramazan Bayramı’ydı, ailecek İstanbul’a dönüyorduk. Yanımda eşim ve iki küçük çocuğum vardı. Ben onlardan uzaklaşmak için önce Maserati’yi geçtim. Beni nasıl geçersin diye sinirlendi. Beni sıkıştırıp orta şeritteki araca çarpayım diye uğraştı. Önüme geçti ve sürekli ani frene basmaya başladı. Başka şeride kaçtım. Bu kez de yanıma gelip camı açtı, küfretti. ‘Sağa çek’ dedi. Sağa çektim.

Arabasında kamera vardı. Arabadan inince ‘Aklın başında mı senin, ne yapıyorsun’ dedim. ‘Kimin kim olduğunu bilemezsin’ dedi. Yanıma gelip bana yumruk attı, omuzlarıma bastırıp bacak içime tekme attı. Saldırı tekniği kullandı. Bacağımı dizimin altından iki yerden kırdı. Çocuklarım çığlık çığlığa bağırıyordu. Bize dehşeti yaşattı." dedi.

"MASERATİ KULLANIYOR, 30 MİLYONLUK VİLLADA YAŞIYOR, DÜZ POLİS MEMURU BU KİŞİ. ARAŞTIRILMASI GEREKİYOR"

Ben onun kan örneği alınsın ve arabasındaki kamera kaydına el konulsun dedim. Savcılık hiçbirini yapmadı. Belinde silahı vardı. O kadar acımasız ve vahşiydi ki. Yüzde yüz bir şey kullanmıştı. Yanında eşi ve 3 çocuğu varken bunları yaptı.

Bilinçli bir şekilde beni sakat bıraktı. Şu an koltuk değnekleriyle yürüyebiliyorum. Her yerden şahısla ilgili bilgi yağıyor şu an. Bayağı karanlık bir adama benziyor. Kullandığı Maserati eşinin üzerine. 30 milyon TL’lik villada yaşıyorlar. Ultra lüks otellerde kalıyorlar. Düz bir polis memuru bu kişi. Araştırılması gerekiyor. Hakkında idari soruşturma da sürüyor.”

MEMURLUKTAN ATILSIN DİYE BAŞVURDU

Avukat Fatih Uzun, Polis Memuru hakkında idari soruşturma başlatılması için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na da dilekçe verdi. 2017 yılından itibaren Narkotik ve Kaçakçılık Şubelerinde çalıştığı belirtilen polis memurunun kısa sürede ultra lüks hayata ulaşmasının araştırılmasının istendiği dilekçede, Hüseyin Tayfun Üçgül’ün hakkında birçok adli olaya karıştığı için sanık olarak soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Fatih Uzun polisin mal varlığının MASAK tarafından araştırılmasını ve memurluktan çıkartılmasını da talep etti.

NE OLMUŞTU?

22 Nisan tarihinde ailesi ile birlikte Manisa'dan İstanbul'a otomobili ile dönen Avukat Fatih Uzun, iki aracın trafikte yaşadığı sürtüşmeden kaçmak isterken o otomobillerden biri peşine takıldı.

Bir süre Maserati marka araçla avukatı trafikte taciz eden zanlı daha sonra otomobilini önüne kırıp durdurduktan sonra Avukat Fatih Uzun'u darp etti. Bacağı iki yerinden kırılan talihsiz avukat geçirdiği ciddi ameliyattan sonra şikâyette bulundu. İfadesi alınan sürücü beyanında işçi olduğunu söyledi ancak gerçek çok farklı çıktı.

8.5 milyon lira değerinde Maserati marka aracı kullanan saldırgan Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olduğu, aracın da eşinin üzerine olduğu ortaya çıktı. Hakkında soruşturma başlatılan Üçgül, ifadesinin ardından serbest kaldı.

MEĞER DOSYASI KABARIKMIŞ

Polis hakkında "hakaret ve kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası ve memuriyet gibi belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması istemiyle iddianame düzenlendi. Polis memuru hakkında ayrıca idari soruşturma başlatılması için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na da (CİMER) dilekçe verildi. Dilekçede, polis memuru olarak görev yapan Üçgül’ün kolluk görevlisi olmasına rağmen 8.5 milyon değerinde aracının bulunduğu, ayrıca lüks bir villada ikamet ettiği belirtildi.

Dilekçede, 2017'den beri Narkotik ve Kaçakçılık Şubelerinde çalıştığı belirtilen polis memurunun kısa sürede ultra lüks hayata ulaşmasının araştırılması istendi. Üçgül’ün, mesleğini "işçi" olarak beyan ettiği hatırlatılarak, hakkında 'göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü aktarıldı. Üçgül’ün mal varlığının araştırılması ve memurluktan çıkartılması istendi.

SERBEST BIRAKILDI, HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ

İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül hakkında Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “hakaret ve kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama” suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası ve memuriyet gibi belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması istemiyle iddianame düzenlendi.