YKS TYT’de çıkan bir sorunun ardından maskelenmiş depresyonun ne anlama geldiği merak edilir oldu. Peki, maskelenmiş depresyon nedir? YKS TYT’de çıkan maskelenmiş depresyon ne demek?

DEPRESYON NEDİR?

Depresyon; majör depresyon, distimi (nörotik depresyon), manik depresif bozukluk, atipik depresyon, maskeli depresyon, reaktif depresyon, yaşdönümü depresyonu, doğum sonrası depresyonu, çocuk ve ergen depresyonu gibi değişik türlerde ele alınmaktadır.

MASKELENMİŞ DEPRESYON NEDİR?

Maskelenmiş depresyon, duygulanım gösterimleri pek açık olmayan klasik depresyon belirtilerinin ikinci planda kaldığı buna karşılık somatik yakınmaların ve jatatif bozuklukların, karakter bozukluklarının, seksüel veya beslenme ile ilgili davranış bozukluklarının ya da alkolizm, toksikomani gibi sorunların ön planda yer aldığı endojen tabi atlı depresyonlar “maskelenmiş depresyon” ismi altında toplanır.

Bu tür hastalarda depresyon bilinci söz konusu değildir. Savunma amaçlı geliştirilmiş bir gülümseme vardır. Hastalarda motor ve psikomotor inhibisyon, uyku bozukluğu, ilgi odaklarında azalma gibi bazı bulgular dışında diğer klasik depresyon elementleri hemen hemen görülmez.