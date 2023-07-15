MasterChef 27 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Aralarında Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, MasterChef 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef 27 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da eleme potasında giden yedinci kişi belirlenecek. Peki, MasterChef 27 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF ALL STAR 27. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star programının 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Şeflerin ve yarışmacıların gösterildiği fragmanda yirmi yedinci bölüme dair kesitler yer alıyor.

Masterchef All Star yeni fragmanında kırmızı ve mavi takımın kıyasıya mücadelesi ekranlara geliyor.

Masterchef All Star’da kıyasıya mücadele devam ederken şeflerin verdiği yemeği en kötü yapan eleme potasına giden yedinci isim olacak.

MASTERCHEF HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

MasterChef All Star TV8 kanalında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

620-340-masterchef-turkiye-all-star-27-bolum-tanitimi-15-temmuz-2023-620x338-45410628019323-64b1bbbc36ec6.jpg

Öne Çıkanlar
Maaşlara zam yapmayanlar hazine boş diyor: Devletin hazinesini kim boşalttı?
Maaşlara zam yapmayanlar hazine boş diyor: Devletin hazinesini kim boşalttı?
Mustafa Kemal Arıburnu Komutanlığı’ndan ayrılırken yazdığı veda yazısında bakın ne diyor
Mustafa Kemal Arıburnu Komutanlığı’ndan ayrılırken yazdığı veda yazısında bakın ne diyor
Halil efendi, sen Messi olsan ne yazar? Sedat Kaya yazdı
Halil efendi, sen Messi olsan ne yazar? Sedat Kaya yazdı
Ömer Halisdemir kimdir? Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in hayat hikayesi…
Ömer Halisdemir kimdir? Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in hayat hikayesi…
Ali Koç'un kendi kazdığı kuyuya nasıl düştüğünü Şerafettin Tilki açıkladı
Ali Koç'un kendi kazdığı kuyuya nasıl düştüğünü Şerafettin Tilki açıkladı
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
Son Haberler
Rüyada mezarlık görmek ne demek? Rüyada mezarlık görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada mezarlık görmek ne demek? Rüyada mezarlık görmek neye işaret?
Ukraynalı kadınlar cephede görev almak için hazırlık yapıyor Dünya
Ukraynalı kadınlar cephede görev almak için hazırlık yapıyor
Maaşlara zam yapmayanlar hazine boş diyor: Devletin hazinesini kim boşalttı? Ekonomi
Maaşlara zam yapmayanlar hazine boş diyor: Devletin hazinesini kim boşalttı?
Ufuk Özkan siroz olunca gündeme geldi. Karaciğer yağlanmasını nasıl önlersiniz Sağlık
Ufuk Özkan siroz olunca gündeme geldi. Karaciğer yağlanmasını nasıl önlersiniz
Google o özelliği getiriyor. iOS kullanıcıları çok sevinecek Teknoloji - Otomotiv
Google o özelliği getiriyor. iOS kullanıcıları çok sevinecek
Dzeko Fenerbahçe'deki hesabı açtı Spor
Dzeko Fenerbahçe'deki hesabı açtı