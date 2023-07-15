MasterChef All Star’da eleme potasında giden yedinci kişi belirlenecek. Peki, MasterChef 27 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MASTERCHEF ALL STAR 27. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
MasterChef All Star programının 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Şeflerin ve yarışmacıların gösterildiği fragmanda yirmi yedinci bölüme dair kesitler yer alıyor.
Masterchef All Star yeni fragmanında kırmızı ve mavi takımın kıyasıya mücadelesi ekranlara geliyor.
Masterchef All Star’da kıyasıya mücadele devam ederken şeflerin verdiği yemeği en kötü yapan eleme potasına giden yedinci isim olacak.
MASTERCHEF HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
MasterChef All Star TV8 kanalında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.