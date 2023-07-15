MasterChef 27 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Aralarında Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, MasterChef 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?