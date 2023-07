MasterChef All Star’da yarışmacılar ödül oyununda para ödülü için mücadele verecek. MasterChef All Star'da mavi ve kırmızı takım yarışıyor. Peki, MasterChef 33 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF 33. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star 33. bölüm fragmanı yayınlandı. MasterChef’te ödül oyunu oynanacak. Ödül oyununu kazanan mavi veya kırmızı takımdan bir yarışmacı 100.000 TL para ödülünün sahibi olacak.

MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef’te en iyi Ali Nazik yemeğini yaparak mavi takım kaptanı Eda oldu. Eda kırmızı takım kaptanı olarak Barışı seçti.