MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam eleme gecesi gerçekleşti ve Kerem MasterChef’e veda etti. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde kaptanlık oyunu oynanacak. Peki, MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da dün akşam eleme gecesi yaşandı. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde ise yarışmacılar kaptanlık oyununda mavi takım kaptanı olabilmek için ter dökecek. Peki, MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?

MasterChef All Star’da yarışmacılar kaptanlık oyununda karşı karşıya geliyor. Şefler kaptanlık yarışında yarışmacılardan menemen yapmalarını isteyecek.

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En iyi menemeni yapan yarışmacı haftanın mavi takım kaptanı olacak ve karşısına kırmızı takım kaptanını seçerek haftanın takımlarını oluşturacak.

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MASTERCHEF ALL STAR 15 EKİM 2023 KİM VEDA ETTİ?

MasterChef All Star'da eleme potasına kalan isimler Tahsin, Sergen, Kerem, Kıvanç, Metin, Esra ve Tolga’ydı.

Son dörde kalan isim ise Kerem, Esra, Tolga ve Sergen oldu.

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İkinci turda yarışan yarışmacılardan Danilo şefin tabağı olan Puantiye’yi yapmaları istendi. Buna göre MasterChef’te eleme gecesinde son ikiye kalan isimler Esra ve Kerem oldu.

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MasterChef All Star Türkiye'ye veda eden isim Kerem oldu.

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